Ruimtevaartorganisatie NASA heeft vrijdag de eerste beelden vrijgegeven die zijn gemaakt door de James Webb-telescoop. Daarop zijn meerdere kanten van een ster te zien. De kwaliteit moet de komende tijd worden verbeterd.

De beelden tonen de HD84406, een ster uit De Grote Beer. De foto toont achttien verschillende lichtpunten van de ster. Er zijn nu nog achttien afbeeldingen van de ster geportretteerd, omdat de spiegels van de telescoop nog niet juist zijn afgesteld. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk één ster te zien is.

Er werd specifiek voor de HD84406 gekozen omdat deze ster zich in de buurt van de telescoop bevindt en daarnaast erg fel is. Bovendien zijn er relatief weinig andere sterren in de buurt.

NASA zegt erg blij te zijn met de eerste beelden. De ruimtevaartorganisatie hoopt volgende maand de eerste enkele foto van de ster te kunnen nemen. Het volledige afstellingsproces zal nog tot de zomer duren.

De James Webb werd eind december gelanceerd en is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble. De nieuwe telescoop moet onder meer zoeken naar planeten waar misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.