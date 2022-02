Horizon Zero Dawn van de Nederlandse gameontwikkelaar Guerrilla Games is meer dan twintig miljoen keer over de toonbank gegaan, meldt Sony vrijdag op Twitter. Het spel uit 2017 behoort daarmee tot een van de bestverkochte PlayStation-games ooit.

Horizon Zero Dawn speelt zich af in een open wereld vol fictieve flora en mechanische fauna. In de game besturen de spelers de jager Aloy in haar missie om de wereld te verkennen.

In 2019 maakte Sony al bekend dat het spel wereldwijd in twee jaar tijd meer dan tien miljoen keer verkocht is. Inmiddels is het aantal verkochte games verdubbeld. Ook van de populaire spellen God of War en Marvel's Spider-Man zijn meer dan twintig miljoen exemplaren verkocht.

De opvolger van Horizon Zero Dawn verschijnt volgende week. Net als in de voorgaande game speelt Horizon Forbidden West zich af in een postapocalyptische wereld. Het gebied dat spelers dit keer gaan verkennen, is gebaseerd op het landschap tussen de Amerikaanse staat Utah en de Grote Oceaan.