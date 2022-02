Verschillende Europese nieuwsmedia hebben een klacht tegen Google ingediend bij de Europese Commissie. Zij zeggen dat het Amerikaanse techbedrijf een monopolie heeft op het plaatsen van online advertenties. De branchevereniging European Publishers Council (EPC), waar ook Nederlandse media deel van uitmaken, wil dat Google ter verantwoording wordt geroepen.

Ook wil de branchevereniging dat de Europese mededingingswaakhond maatregelen neemt om de marktkracht van Google te breken. Bij de branchevereniging zijn ook Nederlandse en Belgische uitgevers betrokken, zoals DPG Media (de uitgever van NU.nl), Sanoma, RELX en Mediahuis.

De uitgevers zeggen dat Google sinds de overname van het bedrijf DoubleClick in 2008 de concurrentie op het gebied van webadvertenties via allerlei illegale zaken grotendeels heeft uitgeschakeld. Inmiddels is Google zowel de koper als de verkoper van reclameruimte en vormt het bedrijf ook het veilinghuis dat ertussenin zit.

Die positie zorgt ervoor dat alleen Google inzicht heeft in vraag, aanbod en prijzen en daarbij de eigen belangen als eerste bedient. Media, maar ook andere bedrijven, zijn ondertussen voor hun inkomsten uit reclames grotendeels afhankelijk van het Amerikaanse bedrijf.

Voorzitter Christian Van Thillo van EPC stelt dat het "hoog tijd" wordt dat de Europese Commissie optreedt en maatregelen neemt waardoor Google daadwerkelijk zijn gedrag moet veranderen. "Mededingingsautoriteiten over de hele wereld hebben bepaald dat Google de concurrentie beperkt, maar het bedrijf is weggekomen met kleine aanpassingen die geen betekenisvolle verandering voor de werking van zijn systeem inhielden", zegt hij. "Dit kan zo niet doorgaan."