Het is nu bij alle telecomaanbieders mogelijk om via wifibellen en 4G contact op te nemen met 112. Dat is al sinds juli vorig jaar verplicht, maar de Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateerde eind vorig jaar dat nog niet alle providers daaraan voldeden.

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat het alarmnummer bereikbaar is via alle technieken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook via 4G en bellen via wifi. Dat is verplicht sinds de Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 vorig jaar in juli vorig jaar in werking trad. De regel geldt alleen voor normale telefoongesprekken, niet voor gesprekken via spraakdiensten zoals WhatsApp en FaceTime.

ACM-bestuurslid Manon Leijten noemt het belangrijk dat 112 bereikbaar is via alle technieken voor mobiele telefoongesprekken. "Omdat goede bereikbaarheid van het alarmnummer in noodsituaties van levensbelang kan zijn."

Ook noemt de autoriteit het belangrijk dat de meldkamer identiteits- en locatiegegevens doorkrijgt als iemand belt, zodat er snel hulp kan worden gestuurd. In de meeste gevallen is dat volgens de ACM goed geregeld.

Als iemand via een vaste lijn belt, krijgt de 112-meldkamer het adres door waar de aansluiting op staat geregistreerd. Die locatie klopt niet altijd, doordat bijvoorbeeld meerdere vestigingen van het bedrijf met hetzelfde nummer bellen.

Nieuwe Europese regels die binnenkort ook in Nederland gelden, schrijven voor dat telecomaanbieders de daadwerkelijke fysieke locatie van de beller moeten doorgeven. De ACM gaat hierover in gesprek met telecomaanbieders, omdat er nog geen kant-en-klare oplossingen zijn om dit technisch snel mogelijk te maken.