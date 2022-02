Twintig mannen en zeventien vrouwen uit Nederland maken nog kans om astronaut te worden. Ze zijn door de eerste selectieronde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gekomen. In totaal zijn 1.361 mensen nog in de race. ESA heeft donderdag de cijfers per land bekendgemaakt.

Bijna duizend Nederlanders hadden zich aangemeld voor de eerste selectieronde. Daarvan zijn er dus al ruim negenhonderd afgevallen. ESA wil in oktober de definitieve selectie bekendmaken. De nieuwe astronauten gaan naar het internationale ruimtestation ISS en misschien ooit naar een nieuw ruimtestation rond de maan.

In januari maakte ESA al bekend dat 1.361 mensen de tweede selectieronde hadden bereikt. Zij werden geselecteerd uit ruim 22.000 aanmeldingen voor de eerste ronde.

Bij een voorgaande selectieronde in 2008 waren er in totaal 8.413 aanmeldingen. Slechts zes van hen werden uiteindelijk aangenomen. Daar zaten geen Nederlanders tussen. Bij een ronde in 1998 werd de Nederlander André Kuipers aangenomen.

Tot nu toe zijn vier geboren Nederlanders in de ruimte geweest: Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels, Kuipers en Oliver Daemen. De toen achttienjarige Daemen ging vorig jaar mee met een commerciële ruimtevlucht van Blue Origin, het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Bezos zelf was toen ook aan boord.

ESA zoekt ook astronauten met lichamelijke beperking

ESA zoekt ook astronauten met een lichte lichamelijke beperking. Het gaat bijvoorbeeld om mensen bij wie het ene been aanzienlijk korter is dan het andere been, personen die een onderbeen missen en mensen die korter dan 1,30 meter zijn.

Zij kunnen parastronaut worden. Vanuit die groep kwamen 257 aanmeldingen, van onder anderen 13 Nederlanders.27 aspirant-parastronauten zijn nog in de race. Het is niet bekend of onder hen ook Nederlanders zijn.