Dat het Facebook-algoritme emotionele, sensationele berichten verder verspreidt, zorgt ervoor dat genuanceerde stemmen ondersneeuwen. Dat was donderdag de boodschap van klokkenluider Frances Haugen aan Tweede Kamerleden die zich bezighouden met digitale zaken.

Haugen sprak per videoverbinding met de Kamerleden. De klokkenluider onthulde eind vorig jaar dat zij degene was die interne documenten met Amerikaanse media deelde.

Uit de documenten kwam het beeld naar voren dat Meta, de eigenaar van onder meer Facebook en Instagram, weet dat het ontwerp van bepaalde aspecten van zijn sociale media schadelijk is, maar niet optreedt.

Tegenover de Tweede Kamerleden betoogde Haugen onder meer dat er bij Facebook in 2018 sprake van een kentering was. "Voor die tijd was het belangrijk dat je op Facebook bleef scrollen", zei ze. "Nu is dat om een reactie uit te lokken."

Het gevolg is dat berichten die per definitie emotioneler zijn meer vind-ik-leuks en reacties krijgen of vaker gedeeld worden. "Die keuze - gemaakt uit commerciële overwegingen - heeft veranderd wat een groot bereik krijgt."

"Opvattingen vanuit het midden of van gebruikers die verschillen willen overbruggen, worden niet gehoord." In plaats daarvan krijgen heel linkse of heel rechtse berichten veel bereik, omdat ze een reactie uitlokken, zegt Haugen. "Het is makkelijk om snel op een emoji van een boos gezicht te klikken."