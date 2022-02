Een tiener uit Rusland moet vijf jaar doorbrengen in een strafkamp, omdat hij in de videogame Minecraft een kantoor van de Russische veiligheidsdienst FSB wilde opblazen. De jongen is schuldig bevonden aan het "trainen voor terroristische activiteiten", meldt onder meer The Moscow Times donderdag.

De zestienjarige jongen verspreidde samen met twee andere tieners flyers waarin stond dat de FSB "de belangrijkste terrorist" is. Ook lieten ze weten een activist te steunen die is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.

De politie ontdekte vervolgens op de telefoons van de jongeren het plan om de replica van het FSB-kantoor in Minecraft op te blazen. Volgens de recherche leerden ze ook hoe ze explosieven moesten maken en experimenteerden ze ermee in verlaten gebouwen in Rusland.

Het drietal werd in de zomer van 2020 opgepakt in de Siberische stad Kansk. Ze waren toen veertien jaar oud. Ze werden in eerste instantie verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, maar vanwege gebrek aan bewijs werden de aanklachten afgezwakt.

De veroordeelde jongen zei tegen de rechter dat hij geen terrorist is en dat hij zijn gevangenisstraf "met waardigheid en een schoon geweten" zal uitzitten. De twee medeverdachten kregen voorwaardelijke straffen opgelegd, omdat zij meewerkten met de autoriteiten.

In de game Minecraft kunnen spelers onder meer bouwmaterialen verzamelen en daar van alles mee maken. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld dynamiet te maken en bouwwerken op te blazen.