Statistiekendienst Google Analytics is in strijd met de Europese privacywetgeving, zo oordeelt de Franse toezichthouder CNIL na een onderzoek. Een Franse websitebeheerder krijgt de maand om aan de voorwaarden te voldoen of om te stoppen met het gebruik van de dienst.

De CNIL schrijft dat de manier waarop Google Analytics persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten stuurt niet in lijn is met de Europese privacywet. Eerder kwam een Oostenrijkse privacytoezichthouder tot dezelfde conclusie nadat een Oostenrijkse website werd onderzocht die van de statistiekendienst gebruikmaakte.

Volgens de Franse privacywaakhond heeft Google wel maatregelen genomen om het delen van gegevens beter te reguleren, maar niet genoeg om de toegankelijkheid van Amerikaanse inlichtingendiensten uit te sluiten. Eerder liet Google al weten dat sitebeheerders zelf kunnen instellen welke data er worden bestuurd. Standaard worden IP-adressen van gebruikers gedeeld met Amerikaanse servers, maar volgens Google kunnen gebruikers van Analytics dat uitschakelen.

In Nederland onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens op het moment ook twee klachten over het gebruik van Analytics. Op de site van de toezichthouder wordt gewaarschuwd dat het gebruik van de dienst binnenkort mogelijk niet meer is toegestaan.