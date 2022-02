Wat is de beste beveiligingscamera voor buiten? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Beveiligingscamera's voor buiten worden ook wel outdoor beveiligingscamera's genoemd. Naast goed beeld en geluid zijn goede detectie en meldingen belangrijk. Maar ook de aandacht voor digitale veiligheid is belangrijk. Je wilt natuurlijk niet dat iedereen zomaar kan meekijken via jouw camera.

De Consumentenbond test beveiligingscamera's met wifi, voor zowel binnens- als buitenshuis, op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, bewegingsdetectie en de notificaties. Er zijn in totaal 78 camera's getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

Van de 41 geteste buitencamera's komt een camera van Arlo als Beste uit de Test. Een camera van TP-Link is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Arlo Pro 3 met 2 camera's

De Arlo Pro 3 is niet bepaald goedkoop, maar daar krijg je wel een heel goed systeem voor terug. Het systeem is verkrijgbaar in verschillende sets met twee, drie of vier camera's. Deze set met twee camera's is de kleinste en goedkoopste set die verkrijgbaar is.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het systeem moet je eigenlijk ook een betaald abonnement afsluiten. Dat kost 3 euro per camera per maand. Beelden worden dan dertig dagen opgeslagen in de cloud.

Je kunt het systeem ook zonder abonnement gebruiken, dan mis je de cloudopslag van opnames. Maar dat niet alleen. Er zit ook geen beeld bij meldingen die je ontvangt op je telefoon. En je kunt geen detectiezones instellen, waarmee je een deel van het beeld selecteert waarop de camera moet reageren.

Het systeem is erg makkelijk in het gebruik. De camera's zijn volledig draadloos en werken met oplaadbare batterijen. De beeldkwaliteit is goed en ze hebben een grote beeldhoek. Het basisstation staat binnen en heeft een sirene. Ook kun je via USB een externe schijf of USB-stick aansluiten voor lokale opslag van video's.

Zodra de camera's beweging zien, krijg je een melding op je smartphone. Een opvallend minpunt is wel dat je geen waarschuwing ontvangt als de verbinding tussen het basisstation en de camera's is verbroken. In de test werkte de draadloze verbinding zonder problemen, ook in het bijzijn van andere storende draadloze netwerken. Maar er zijn enkele klachten van consumenten bekend die wel last hadden van storingen.

Beste Koop: TP-Link Tapo C310

Dit systeem van TP-Link presteert goed en is een flink stuk goedkoper dan de Beste uit de Test. Hij is ook een stuk eenvoudiger in de uitvoering. Het is een losse camera zonder basisstation. Je verbindt de camera met je thuisnetwerk via wifi of met de meegeleverde ethernetkabel van 3 meter.

Het is niet mogelijk om beelden op te slaan in de cloud, maar wel op een SD-kaart (maximaal 128 GB). Dit heeft als voordeel dat je geen cloudabonnement hoeft te betalen. Zo'n SD-kaart moet je er wel los bij kopen, maar die zijn niet zo duur. Handig: als de kaart vol zit, overschrijft hij automatisch de oudste opname.

Een nadeel is dat de SD-kaart buiten in de camera zit. De camera heeft gelukkig een stevige bevestiging. Maar als iemand het toch voor elkaar krijgt om hem los te maken en te stelen, dan ben je ook je opgeslagen beelden kwijt.

De camera heeft goed en scherp beeld. Ook infraroodbeelden 's nachts zijn goed scherp. Het detectiebereik is 's nachts zo'n 6 meter en overdag ongeveer het dubbele. De aandacht voor digitale veiligheid kan wel wat beter. Het systeem laat toe dat je eenvoudige, makkelijk te onthouden wachtwoorden maakt. Die wachtwoorden zijn door anderen ook makkelijk te kraken.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.