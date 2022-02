Er is geen slechtere manier om je dag te beginnen dan met een snerpende, irritante wekker. Met deze tips word je voortaan wakker met je favoriete muziek.

De tijden van een aparte wekkerradio naast het bed zijn voor de meeste mensen wel voorbij. De smartphone heeft naast zijn functie als telefoon niet alleen de rol van de camera, mp3-speler en agenda overgenomen, maar ook die van de wekker.

Veel mensen gebruiken alleen nog wel de standaard geluiden uit de telefoon als alarm, terwijl het ook een stuk prettiger kan met je eigen muziek.

Android

Op Android-telefoons is het instellen van eigen muziek als wekker een fluitje van een cent. De standaard wekker op Android heet 'Google Klok', of gewoon 'Klok' in je menu. Open deze app en maak een nieuw alarm aan met het plusje rechtsboven in het scherm. Onder de tijd zie je hier de optie 'Alarmgeluid', waar je kunt kiezen wat je te horen krijgt als het alarm afgaat. Als je Spotify hebt geïnstalleerd, staat die hier automatisch tussen als optie.

Eerst word je gevraagd om de app toestemming tot Spotify te verlenen, daarna krijg je een lijst muziek om uit te kiezen voor je wekker. Standaard raadt Spotify je laatst afgespeelde muziek aan of een van de afspeellijsten die de streamingdienst speciaal voor de ochtend heeft gemaakt, maar je kunt uit alle beschikbare muziek kiezen.

Als je voor een afspeellijst gaat, dan word je elke ochtend wakker met een willekeurig nummer uit die lijst. Zo voorkom je dat je een bepaald liedje met wakker worden gaat associëren.

Andere muziek

Een gratis account is voldoende om met Spotify wakker te worden, maar je kunt ook een betaald abonnement van YouTube Music gebruiken. Dat stel je op dezelfde manier in.

Daarnaast kun je ook gewoon een mp3'tje op je telefoon zetten en gebruiken. Kies bij 'Alarmgeluid' dan voor 'Beltoon' en tik op het plusje rechtsboven. Hier krijg je alle muziek te zien die op jouw telefoon wordt gevonden.

iOS

iPhones hebben helaas geen standaard manier om Spotify als wekker in te stellen. Apple is niet bepaald happig op het delen van rechten binnen zijn apps, en ook de eigen Klok-app kan geen verbinding maken met andere programma's. Wil je muziek gebruiken in de standaard wekkerapp op je iPhone, dan moet die muziek dus op je telefoon staan. In de wekkerapp kun je bij een nieuw alarm dan via 'Geluid' het gewenste nummer opzoeken.

Natuurlijk zijn er wel apps gemaakt om dit probleem te omzeilen. Met bijvoorbeeld de apps 'Morning Alarm for Spotify' of de betaalde app 'Music Alarm Clock Pro' kun je een koppeling maken met je Spotify-account en elke ochtend met een fijn deuntje beginnen.