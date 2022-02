China vindt dat de Verenigde Staten geen verantwoordelijkheid nemen voor problemen met satellieten van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Die zouden vorig jaar gevaarlijk dicht in de buurt van het Chinese ruimtestation zijn gekomen.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om betalende klanten van over de hele wereld van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat sommige satellieten vorig jaar gevaarlijk dicht in de buurt kwamen van het Chinese ruimtestation. Na het incident probeerden de Chinese autoriteiten meerdere keren om de VS via e-mail te bereiken, aldus een woordvoerder. "Ze kregen geen reactie."

China informeerde de Verenigde Naties in december over de voorvallen met satellieten bij het ruimtestation. Die vonden plaats in juli en oktober. De VS zegt op zijn beurt dat het niet nodig was om China te waarschuwen voor de naderende satellieten, omdat de kans op een botsing klein was.

De Chinese autoriteiten nemen geen genoegen met die uitleg. De woordvoerder van het ministerie zei dat de Amerikanen proberen hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze zouden zich niet gedragen zoals een "ruimtemacht" dat hoort te doen.

Rond de aarde vliegen tienduizenden grote en kleine stukken ruimte-afval, met een snelheid van ongeveer 28.000 kilometer per uur. Bij een botsing kunnen die veel schade aanrichten.