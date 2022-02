Met Daan Schuurmans door Nederland wandelen terwijl je leert over de geschiedenis en lokale sportwedstrijden bezoeken. Dit zijn de apps van de week.

Het verhaal van Nederland

Ga met Daan Schuurmans op pad. Als je deze app hebt ingeschakeld, vertelt de acteur verhalen over de geschiedenis van de locaties waar je loopt. De app ziet waar je bent, waardoor Schuurmans kan vertellen over een gebouw, monument of ander opvallend element in de omgeving.

In totaal zijn er tien verschillende wandelverhalen te vinden in de app. Om ze allemaal te horen, moet je fysiek naar Anloo, Nijmegen, Dokkum, Muiden, Deventer, Brielle, Hoorn, Hattem, Veenhuizen en Vucht.

Dit type app wordt een 'podwalk' genoemd. Dat is een podcast die je luistert tijdens het wandelen. Je hoeft de app tijdens de wandeling niet te openen of de route in de gaten te houden, want Daan vertelt je ook waar je heen moet. De routes zijn vooraf te downloaden.

Download Het verhaal van Nederland voor Android of iOS (gratis).

27 Het verhaal van Nederland Podwalk

Crossout Mobile

Als je van zowel brute wagens als geweren houdt, is Crossout Mobile de game om nu te spelen. Je zet een auto in elkaar, plaatst er een reeks geweren op en gaat eropuit. Je doel is om tegen andere spelers of de computer te strijden in een postapocalyptische wereld, om zo materialen te verzamelen om je wagen sterker en mooier te maken.

Het schieten gebeurt automatisch zodra je richt op de wagens van de vijand. Het loont wel om precies te richten, want zo kun je de wielen of de geweren van de tegenstander als eerste kapotschieten.

De meeste potjes speel je met teams van zes tegen zes. De potjes zijn zo weer voorbij, waardoor het een fijne game is voor de smartphone om zo nu en dan even tussendoor te spelen.

Crossout Mobile is al jaren speelbaar in andere landen, maar is nu eindelijk ook beschikbaar in Nederland. Daardoor is de game al behoorlijk compleet. Het spel heeft geen advertenties, maar leunt wel flink op in-appaankopen.

Download Crossout Mobile voor Android of iOS (gratis).

31 Bekijk hier de gametrailer van Crossout

Sidelyne

Kleine sportevenementen in de buurt zijn soms lastig te vinden, terwijl ze leuk kunnen zijn om te bezoeken. Een groepje sportliefhebbers verzamelt deze evenementen in de app Sidelyne.

In de app vind je twee simpele filters: een voor welke sporten je wil zien en een voor welke dag je een evenement zoekt. Bij de sportevenementen wordt een link geplaatst om meer informatie te vinden. Tevens kun je evenementen met een druk op de knop in je agenda zetten.

Sidelyne werkt op dit moment alleen nog in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Helaas is er geen Nederlandse vertaling.

Download Sidelyne voor Android of iOS (gratis).