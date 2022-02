Een zendmast in Bennekom is donderdagochtend uitgebrand, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Gelderland. De politie houdt er rekening mee dat de mast mogelijk in brand is gestoken.

De brand brak volgens de politiewoordvoerder rond 5.00 uur uit. De brandweer moest een hoogwerker inzetten om hem te blussen. Het gebied rond de zendmast is afgesloten voor sporenonderzoek door de politie.

De afgelopen jaren werden vaker zendmasten in brand gestoken door heel Nederland. Voor verschillende branden in 2020 werden zes verdachten opgepakt. Van hen gaf een aantal aan bang te zijn voor de uitrol van het nieuwe 5G-netwerk, dat sneller internet belooft. Ze vreesden gezondheidsschade op te lopen door straling van het netwerk.

In december vorig jaar vlogen in de Gelderse plaatsen Beekbergen en Loenen nog twee zendmasten in brand. Een brandende zendmast kan grote gevolgen hebben. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn in de omgeving.