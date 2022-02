De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich zorgen over plannen van ruimtebedrijf SpaceX, dat tienduizenden satellieten in een baan rond de aarde wil brengen. Met de satellieten wil SpaceX internetverbindingen op aarde aanbieden, maar NASA vreest dat de hoeveelheid apparatuur andere ruimtemissies in de weg kan zitten.

NASA meldt dat er momenteel zo'n 25.000 objecten in een baan rond de aarde worden gevolgd. Ruim zesduizend van die objecten bevinden zich op maximaal 600 kilometer afstand van het aardoppervlak. De plannen van SpaceX zouden "het aantal gevolgde objecten verdubbelen en het aantal objecten op minder dan 600 kilometer afstand vervijfvoudigen", aldus de ruimtevaartorganisatie.

Vooralsnog heeft het ruimtebedrijf van Elon Musk toestemming van de Amerikaanse autoriteiten om zo'n twaalfduizend satellieten in een baan om de aarde te brengen. SpaceX heeft daarnaast om goedkeuring gevraagd nog eens dertigduizend satellieten te lanceren. NASA meldt dat het "zich zorgen maakt over de gevolgen voor de wetenschappelijke en menselijke ruimtevluchten".

De gerenommeerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-universiteit legt uit dat het grote aantal satellieten mogelijk voor problemen kan zorgen. "Mogelijk is het verstandig eerst ervaring op te doen met de duizenden satellieten die zich momenteel in een baan om de aarde bevinden, voordat we kunnen opschalen naar tienduizenden objecten", zegt hij.

Op dit moment zweven er zo'n vijftienhonderd Starlink-satellieten in de ruimte. Afgelopen weken gingen er veertig verloren nadat ze kort na de lancering aan de rand van de dampkring in een zogeheten geomagnetische storm waren terechtgekomen.