Mensen die in het olympisch dorp gebruikmaken van Grindr, een populaire datingapp binnen de lhbtiq+-gemeenschap, worden afgeschermd voor mensen buiten het gebied. Dat moet de veiligheid van atleten en stafleden garanderen, zegt Grindr tegen Bloomberg.

Normaal gesproken kunnen Grindr-gebruikers naar mogelijke dates in bepaalde gebieden zoeken. In sommige landen, waar homoseksualiteit verboden is of als riskant wordt beschouwd, is de zoekfunctie al langer uitgeschakeld om kwetsbare gebruikers te beschermen.

Grindr-gebruikers in het olympisch dorp kunnen alleen andere mensen in dat gebied zien. Op die manier wil Grindr voorkomen dat atleten uit de lhbtiq+-gemeenschap zonder hun toestemming worden gevonden door mensen van buitenaf. In het verleden werden Grindr-profielen van atleten tijdens de Olympische Spelen gedeeld op sociale media.

Gebruikers in het olympisch dorp krijgen een bericht te zien waarin staat dat Grindr hun privacy belangrijk vindt. "Daarom is de Explorer-functie uitgeschakeld, zodat mensen buiten jouw gebied hier niet kunnen zoeken."

Eind januari verwijderde Grindr zijn app uit de Chinese appwinkels van Apple en Google. Dat had te maken met problemen rond de bescherming van persoonsgegevens in het land, schrijft Bloomberg. Homoseksualiteit is overigens niet verboden in China, hoewel er vanuit techbedrijven en de overheid nog weinig begrip voor is.