Ziggo gebruikt nog altijd de term glasvezelkabelnetwerk om zijn netwerk te beschrijven, ook al klopt dat niet volledig. De Reclame Code Commissie tikte de provider jaren geleden al op de vingers vanwege deze manier van adverteren, maar daar heeft de provider niets mee gedaan.

Het netwerk van Ziggo bestaat voor 97 procent uit glasvezel. De overige 3 procent - de verbinding tussen de wijkcentrale en de woning - wordt geleverd door een coaxkabel. Desondanks is de downloadsnelheid van het internet van Ziggo gelijkwaardig aan dat van netwerken die uit 100 procent glasvezel bestaan. De uploadsnelheid ligt wel lager.

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft Ziggo in 2013 opgedragen de term glasvezelkabelnetwerk niet meer te gebruiken, na een klacht van Reggefiber. Die provider, die wel een netwerk met 100 procent glasvezel had en tegenwoordig onder KPN valt, vond het misleidend dat Ziggo beweerde een eigen glasvezelnetwerk te hebben.

Ziggo heeft beleid toch niet aangepast

Een woordvoerder van de Reclame Code Commissie bevestigt dat Ziggo destijds in een brief heeft laten weten zijn beleid aan te gaan passen naar aanleiding van de uitspraak. Vervolgens is de provider op een zogenoemde compliance list van de commissie geplaatst en daarmee was de kous af. In de praktijk is Ziggo de term glasvezelnetwerk echter altijd blijven gebruiken, bevestigt een woordvoerder van de provider.

"Wij zijn van mening dat de term glasvezelkabelnetwerk klopt. Het internetsignaal gaat vanaf ons datacentrum tot aan de klant voor 97 procent over glasvezel en voor 3 procent over de kabel. Technisch houdt dit in dat we in onze wijkcentra van lichtsignaal overschakelen naar elektrisch signaal. In sommige gebieden is dit zelfs tot onze groepsversterker", aldus de woordvoerder.

Het staat Ziggo vrij om de uitspraak van de Reclame Code Commissie naast zich neer te leggen, omdat deze niet bindend is. Wel kan een bedrijf dat niet meewerkt door de commissie op een non-compliant list worden geplaatst, die ook bekeken wordt door toezichthouders als de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die kunnen dan alsnog besluiten maatregelen te nemen. Ziggo is destijds niet op deze lijst geplaatst, omdat de provider zei zijn beleid te zullen aanpassen.

Reclame Code Commissie is geen rechter

In de meeste gevallen passen bedrijven of organisaties hun beleid aan na een uitspraak van de Reclame Code Commissie, zegt Joost Becker, advocaat reclamerecht bij Dirkzwager. "Maar doordat de Reclame Code Commissie geen rechterlijk orgaan is, heeft ze geen wettelijk gezag", legt hij uit.

In het algemeen is het volgens hem zo dat reclame als misleidend wordt beschouwd als belangrijke informatie voor consumenten wordt weggelaten of wanneer er onjuiste informatie wordt verstrekt. "Een klant kan daardoor een aankoop doen die hij of zij anders niet had gedaan." Of hiervan sprake kan zijn in het geval van Ziggo, moet volgens Becker officieel door de rechter vastgesteld worden.

De Reclame Code Commissie bevestigt niets te kunnen doen aan de advertenties van Ziggo. "Pas als er opnieuw een klacht wordt ingediend, kunnen wij er weer naar kijken."

De Consumentenbond zegt de reclame van Ziggo niet zo'n probleem te vinden. "Ze klopt niet helemaal, maar voor consumenten zijn er geen grote gevolgen. Ziggo belooft snel internet en dat hebben de klanten ook. Het zou wel een probleem zijn als het internet langzamer zou zijn", aldus een woordvoerder.