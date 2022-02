Samsung heeft dinsdag de nieuwe Galaxy S22-telefoons gepresenteerd. Het topmodel is de Galaxy S22 Ultra, de eerste telefoon met een S Pen-stylus. Daarnaast werden ook de S22 en de S22+ aangekondigd.

De S Pen werd voorheen alleen bijgevoegd in de Galaxy Note-serie van Samsung. Vorig jaar verscheen geen nieuwe Note en voorlopig zijn er vanuit het bedrijf ook geen plannen voor een nieuwe Note-telefoon. Het lijkt er daarom op dat de Galaxy S22 Ultra in het gat springt. Het model met een scherm van 6,8 inch heeft nu een pennetje dat in en uit het toestel kan worden geklikt.

Met het pennetje kunnen gebruikers bijvoorbeeld aantekeningen of schetsen maken. De S Pen is vernieuwd, waardoor deze sneller moet reageren dan in eerdere Note-telefoons.

De S22 Ultra heeft verder een 120 HZ-scherm en vier cameralenzen achterop. Het gaat om een hoofdcamera (108 megapixel), een groothoeklens (12 megapixel) en twee telelenzen (10 megapixel). Daarmee kan tot drie keer en tien keer optisch worden ingezoomd. Daarna kan nog tot honderd keer digitaal worden ingezoomd, al zal het beeld dan korreliger worden.

Samsung verkoopt de Galaxy S22 Ultra vanaf 25 februari. De goedkoopste versie met 128GB aan opslagruimte kost 1.249 euro.

Iets goedkopere S22 en S22+ verschijnen in maart

De Galaxy S22 en S22+ zijn iets kleinere telefoons zonder S Pen. De S22 heeft een scherm van 6,1 inch en de S22+ een scherm van 6,6 inch. Beide ondersteunen een ververssnelheid van 120 beelden per seconde.

De telefoons hebben drie cameralenzen achterop: de standaardlens (50 megapixels), de groothoeklens (12 megapixels) en de telelens (10 megapixels), waarmee tot drie keer optisch kan worden gezoomd.

Vanaf 11 maart zijn de Samsung Galaxy S22 en S22+ te koop. De S22-versie met 128 GB aan opslagruimte kost 849 euro. De S22+ met 128 GB opslag kost 1.049 euro. Er zijn ook duurdere versies met meer opslag.

Samsung zegt alle S22-telefoons van maximaal vier nieuwe Android-updates te voorzien. Daarna kunnen ze rekenen op minimaal vijf jaar ondersteuning voor beveiligingsupdates.