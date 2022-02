Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid moet binnen twee weken laten weten of gedupeerden van de grote datadiefstal bij de GGD een schadevergoeding krijgen. Dat eist de stichting ICAM, die werkt aan een collectieve schadeclaim. Als Kuipers niet over de brug komt, stapt de organisatie naar de rechter.

De stichting zegt dat er meer dan 6,5 miljoen gedupeerden zijn. Van sommigen zijn privégegevens gestolen, bij anderen had dit kunnen gebeuren. De stichting wil dat zij daar bij elkaar ruim 3 miljard euro schadevergoeding voor krijgen. Het gat in de systemen is volgens ICAM nog altijd niet helemaal verholpen, binnen acht weken wil de stichting uitleg over de aanpak daarvan.

Ruim 80.000 mensen hebben zich aangesloten bij de collectieve actie. De kosten van het proces worden voorgeschoten door het bedrijf Liesker Procesfinanciering uit Breda. Als de schadeclaim wordt toegewezen, krijgt het bedrijf 20 procent van de vergoeding, tot maximaal vijf keer het voorgeschoten bedrag.

Medewerkers van GGD-callcenters haalden de gegevens van mensen die zich lieten testen op een coronabesmetting uit de computersystemen. Die informatie werd vervolgens te koop aangeboden op ondergrondse onlinemarktplaatsen. Op zulke sites wordt veel geld betaald voor privégegevens van mensen, omdat cybercriminelen zulke informatie kunnen gebruiken om mensen op te lichten.

De hoofdverdachten werden in september veroordeeld. Een van hen bood onder meer gegevens van misdaadverslaggevers Peter R. de Vries en John van den Heuvel te koop aan. Ook neusde hij in dossiers van mensen als Lil Kleine, Badr Hari en Jesse Klaver.

Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zijn de gegevens van ongeveer 1250 mensen daadwerkelijk gestolen en mogelijk verkocht.

De schadeclaim is gericht tegen het ministerie "omdat dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van de IT-systemen die de GGD's gebruiken", aldus de initiatiefnemers.