Als het aan Apple ligt, kan de betaalautomaat in winkels en de horeca met pensioen. In de VS rolt de maker van de iPhone een nieuwe functie van de populaire telefoon uit, die dient als betaalterminal in winkels en andere zaken. Dat heeft Apple dinsdag bekendgemaakt.

In de VS heet de nieuwe toepassing 'Tap to Pay' en volgens Apple kunnen miljoenen bedrijven het gebruiken om betalingen in ontvangst te nemen. "Van kleine ondernemingen tot de grote retailers."

Het is niet duidelijk of en wanneer de functie in Europa en Nederland beschikbaar komt, een woordvoerder van Apple Nederland zegt niets aan de bekendmaking toe te voegen te hebben.

Via de nieuwe toepassing kun je uiteraard met je telefoon afrekenen bij de telefoon, maar ook met je bankpas of creditcard. Voor het hebben van een betaalautomaat, wordt bij winkeliers en horeca extra geld in rekening gebracht. Dat wordt met deze methode omzeild.