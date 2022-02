Er is na vijf jaar opnieuw een op afstand bestuurbare robot naar binnen gestuurd bij de zwaarst getroffen reactor van de kerncentrale in het Japanse Fukushima. In 2011 zorgde een aardbeving en tsunami voor een nucleaire ramp, toen daardoor het koelsysteem van de kerncentrale werd vernietigd.

De nieuwe robot wordt volgens de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ingezet om een pad voor vijf andere robots te vinden door de centrale. Die robots moeten monsters gaan nemen van de gesmolten brandstof, die dodelijk hoge straling afgeven, schrijft ABC News. Ook moeten de robots in 3D in kaart brengen waar de brandstof ligt en hoe radioactief het is.

Er zijn al vaker robots ingezet om onderzoek te doen in de zwaar getroffen kernreactor van Fukushima: Unit 1. Tot nu toe met weinig succes. In 2016 gingen er vijf robots naar binnen, maar die konden de hoge straling niet aan, waardoor ze stopten met werken.

Wel is bekend dat de brandstof in de reactor onder grotendeels zeer radioactief water ligt. Volgens autoriteiten kan het nog dertig tot veertig jaar duren voordat het opgeruimd kan worden, hoewel critici dat nog optimistisch noemen.

TEPCO hoopt later dit jaar een robotarm in te kunnen zetten om de eerste brandstof te verwijderen uit de reactor Unit 2. Daar hebben bestuurbare robots al het nodige voorwerk gedaan.