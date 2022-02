Zeker vijftig Nederlandse gemeenten maken gebruik van camera's van de Chinese merken Hikvision en Dahua, meldt de NOS dinsdag. Het gebruik van de apparatuur is omstreden: er zijn zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten.

De NOS vroeg alle gemeenten naar hun gebruikte camera's. Ongeveer 150 gemeenten reageerden op de vragen. In zeker 51 gevallen zetten de gemeenten apparatuur van Hikvision of Dahua in. In één geval gaat het niet om een camerasysteem, maar om een recorder van Hikvision.

Volgens de NOS gebruikt de gemeente Den Haag zeker 134 camera's van de merken, ook bij gevoelige gebouwen zoals de ingangen van ministeries. Ook de gemeente Amsterdam heeft dergelijke apparatuur. Volgens Follow The Money, dat ook onderzoek deed naar de camera's, gaat het om zeker driehonderd Hikvision-camera's. Ook de Amsterdamse politie zou gebruikmaken van de apparatuur.

Over de camera's van de merken zijn al langer zorgen. De vrees is dat fabrikanten ze gebruiken om met bedrijven en organisaties mee te kijken. In de Verenigde Staten is daarom de inzet van camera's van Hikvision of Dahua bij overheidsgebouwen verboden.

Dahua zegt in een reactie tegenover de publieke omroep maatregelen te nemen om data van klanten te beschermen. Ook zegt het bedrijf niet betrokken te zijn bij mensenrechtenschendingen. Hikvision reageerde niet op vragen.