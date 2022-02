Datingapp Tinder discrimineert zijn gebruikers op basis van leeftijd, concluderen Mozilla en Consumers International na onderzoek. Oudere gebruikers moeten om van bepaalde functies gebruik te kunnen maken meer betalen dan jongeren. Tinder zegt het beleid te gaan aanpassen.

Voor het onderzoek meldden 528 mensen in Brazilië, India, Nederland, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea zich aan voor Tinder Plus. Dat is de betaalde variant van de datingapp, waarbij gebruikers meer functies krijgen. De personen vulden hun persoonlijke gegevens in, waarna ze de prijs die ze moesten betalen doorgaven aan de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat Tinder in Nederland de meeste verschillende tarieven hanteert: liefst 31 stuks. Daarna volgen Zuid-Korea (26) en Nieuw-Zeeland (25). Ook is in Nederland het verschil tussen het laagste (3,77 euro) en het hoogste tarief (21,99 euro) het grootst.

Nederlandse gebruikers in de leeftijd van 30 tot en met 49 jaar betalen gemiddeld 16,77 euro. Dat is bijna twee keer zo veel als de 8,47 euro die gebruikers van 18 tot en met 29 jaar oud betalen.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, noemt de resultaten van het onderzoek zorgelijk. "Het is hartstikke fout om oudere consumenten meer te laten betalen, want de dienst verandert niet door je leeftijd. Het is discriminerend en dat is verboden. Bovendien heb je er als consument geen weet van, want je hebt geen zicht op de prijs die andere consumenten aangeboden krijgen."

De Consumentenbond heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tinder noemt rapport 'gebrekkig'

Een woordvoerder van Tinder noemt het rapport in een reactie tegenover Endgadget "gebrekkig". Ook zouden de uitkomsten "volledig valse en buitensporige beschuldigingen bevatten".

Wel heeft de datingapp zondag aangekondigd dat ze oudere gebruikers niet langer meer geld in rekening zal brengen voor het gebruik van Tinder Plus. Dat dit in eerste instantie wel werd gedaan, was volgens het bedrijf een gevolg van korting voor studenten.

"Seksuele geaardheid, geslacht, ras, religie of andere demografische kenmerken hebben de prijzen van Tinder nooit beïnvloed of bepaald", schrijft Tinder in het bericht op zijn website. De prijzen moeten aan het einde van het tweede kwartaal gelijk zijn getrokken.