Rabobank kampte dinsdagochtend met een storing. Daardoor werkte de app van de bank niet en was internetbankieren niet mogelijk. Ook ING had dinsdagochtend last van problemen. Daar konden zakelijke klanten niet inloggen in de app. De storingen zijn opgelost.

Op de website allestoringen.nl meldden honderden mensen problemen te hebben met de apps van Rabobank en ING. De storing bij Rabobank leek rond 6.30 uur te zijn ontstaan, bij ING ontstonden de problemen rond 8.00 uur.

Bij beide banken zijn de problemen inmiddels opgelost. Hoe de storingen zijn ontstaan, is niet duidelijk.