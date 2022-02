Rabobank en ING kampen dinsdagochtend met een storing. Daardoor werken de apps van de banken niet en is internetbankieren niet mogelijk.

Op de website allestoringen.nl melden honderden mensen problemen te hebben met de apps van Rabobank en ING. De storing bij Rabobank lijkt rond 6.30 uur te zijn ontstaan, bij ING ontstonden de problemen rond 8.00 uur.

Rabobank bevestigt de storing op haar website. "Het is op dit moment niet mogelijk om in te loggen. We werken aan een oplossing. Onze excuses voor eventueel ongemak."

Op de website van ING staat momenteel nog dat er geen sprake is van een storing. Waardoor de problemen zijn ontstaan, is niet duidelijk.