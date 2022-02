De overname van het Britse chipbedrijf Arm door het Amerikaanse NVIDIA gaat niet door, meldt de Financial Times. De bedrijven hadden er te weinig vertrouwen in dat de overname zou worden goedgekeurd door toezichthouders.

De overname van chipmaker Arm door NVIDIA werd in september 2020 aangekondigd. NVIDIA wilde het bedrijf voor 40 miljard dollar (ruim 35 miljard euro) van de Japanse techinvesteerder SoftBank kopen.

Arm werkt momenteel nog zelfstandig. Het bedrijf sluit overeenkomsten met klanten die licenties betalen om chipontwerpen van Arm te mogen gebruiken. Die klanten gebruiken de ontwerpen voor onder meer chips die in hun telefoons en tablets terechtkomen.

Na de overname zou Arm niet alleen meer leverancier zijn, maar ook een concurrent vormen voor chipfabrikanten, zeggen onder meer bedrijven als Microsoft en Google.

Mededingingsautoriteiten in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten leken de overname mogelijk niet goed te gaan keuren. In januari had NVIDIA al laten doorschemeren van de deal af te willen.

Volgens de zakenkrant zou SoftBank een vergoeding van 1,25 miljard dollar (1,1 miljard euro) van NVIDIA krijgen voor het annuleren van de deal. SoftBank zou Arm nu via een beursgang voor het einde van het jaar van de hand willen doen.