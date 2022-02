De Israëlische politie heeft mogelijk op illegale wijze tientallen prominente Israëliërs bespioneerd, schrijft de krant Calcalist. Voor de spionage zou de omstreden Pegasus-software zijn gebruikt. Daarmee zou onder andere een zoon van voormalig premier Benjamin Netanyahu zijn gehackt en gevolgd.

Door Pegasus-spyware te installeren kunnen gebruikers toegang krijgen tot informatie op telefoons. De Israëlische autoriteiten hebben vanwege de berichten over het mogelijke misbruik van de software een onderzoek aangekondigd. Premier Naftali Bennett beloofde de zaak "niet onbeantwoord te laten", maar noemde Pegasus ook een "belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen terrorisme".

Meerdere bespioneerde personen zouden banden hebben gehad met Netanyahu, tegen wie een corruptiezaak loopt. Zijn advocaten eisen dat deze zaak wordt geschorst totdat er meer duidelijk is over de vermeende spionage. Calcalist schrijft dat de politie informatie verzamelde over personen nog voordat er een onderzoek naar hen liep. Volgens het dagblad gebeurde dat zonder toestemming van een rechter.

De krant meldde vorige maand dat de politie Pegasus zou hebben gebruikt om leiders van anti-regeringsprotesten te volgen. Na die berichten begon het Openbaar Ministerie al een onderzoek naar mogelijk onwettige surveillancetechnieken van de politie.

Pegasus is gemaakt door het Israëlische bedrijf NSO Group. Overheidsdiensten kunnen de software inzetten om criminelen en terroristen op te sporen, maar daar blijft het soms niet bij. Landen zouden Pegasus naar verluidt ook gebruiken om activisten of journalisten te bespioneren. Ook staatshoofden als de Franse president Emmanuel Macron zouden zijn bespioneerd. In november vorig jaar zetten de Verenigde Staten NSO Group op een zwarte lijst.