De technische storing bij de Nederlandse bank SNS is opgelost. De bank had maandag enkele uren last van een storing, waardoor klanten onder meer niet konden internetbankieren. Ook klanten van ASN Bank en RegioBank, die onderdeel zijn van SNS, ondervonden problemen.

SNS schreef om 14.10 uur in een bericht op Twitter dat de storing is opgelost. "Onze excuses voor het ongemak", meldt de bank. Eerder liet SNS weten er "alles aan te doen" om de technische storing op te lossen. Het is niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt. Daarnaast is onduidelijk hoeveel klanten er last van hadden.

De website van SNS en de andere banken was vanwege de storing maandag enkele uren onbereikbaar. SNS verwees klanten met vragen door naar het callcenter of sociale media.