De Nederlandse bank SNS heeft maandag last van een technische storing. Daardoor kunnen klanten onder meer niet internetbankieren. Ook klanten van ASN Bank en RegioBank ondervinden problemen. Die banken zijn onderdeel van SNS.

SNS laat op zijn website weten er "alles aan te doen" om de technische storing op te lossen. Het is niet bekend wat de storing heeft veroorzaakt en hoelang het probleem nog duurt. Daarnaast is onduidelijk hoeveel klanten er last van hebben.

"Je kunt op dit moment niets aanvragen en niet internetbankieren met Mijn SNS", schrijft de bank op haar website. Afgezien van het bericht is de site van de bank niet bruikbaar als gevolg van de storing. SNS verwijst klanten met vragen door naar het callcenter of sociale media.