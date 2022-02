Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zegt "absoluut geen intentie of plannen" te hebben om weg te gaan uit Europa. Het bedrijf is wel bezorgd over het uitblijven van nieuwe afspraken over het delen van gegevens van Europese gebruikers met de Verenigde Staten. Als daar geen oplossing voor komt, zou dat ertoe kunnen leiden dat Meta zijn diensten niet meer kan aanbieden in de EU, schreef het bedrijf recent in het eigen jaarverslag.

Die situatie is in 2020 ontstaan toen een Europese rechter het Amerikaans-Europese akkoord over data-uitwisseling met de naam Privacy Shield nietig verklaarde. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het hof minder goed beschermd dan in Europa.

Facebook zei toen al dat die stap "een verwoestende impact" kan hebben op het bedrijf. De onderneming is afhankelijk van de verwerking van gebruikersgegevens om gerichte online advertenties aan te kunnen bieden.

Meta schrijft dat het bedrijf afhankelijk is van data-uitwisseling tussen de EU en de VS om zijn diensten wereldwijd te kunnen blijven aanbieden. "Uiteindelijk hebben bedrijven transparante en eenduidige wereldwijde regels nodig om trans-Atlantische gegevensoverdracht op de lange termijn veilig te laten verlopen", zegt een woordvoerder. "We houden de potentiële gevolgen voor onze Europese dienstverlening als gevolg van deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten."

De Ierse datatoezichthouder DPC doet op dit moment onderzoek naar Meta, om te bekijken of er onwettelijk gegevens zijn uitgewisseld met de Verenigde Staten. De verwachting is dat in de eerste helft van dit jaar een besluit wordt genomen in de zaak.

De zaak begon enkele jaren geleden met een klacht van de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Schrems had bij de Ierse autoriteit voor databescherming geklaagd over de doorgifte van persoonsgegevens aan het moederbedrijf in de VS. Hij vroeg zich af of die in de VS wel voldoende beschermd waren.