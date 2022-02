Tinder heeft de oplichter van zijn app verbannen die in de nieuwe Netflix-documentaire The Tinder Swindler de hoofdrol speelt, schrijft Variety. Onder de naam Simon Leviev maakte hij vrouwen in totaal miljoenen dollars afhandig nadat hij ze via Tinder had ontmoet.

De man deed zich jarenlang voor als de steenrijke zoon van de Israëlische diamantenmagnaat Lev Leviev. Nadat hij vrouwen had ontmoet en hun vertrouwen had gewonnen, vroeg hij hen tienduizenden dollars, zogenaamd omdat hij in gevaar zou zijn. In werkelijkheid leidde hij van het geld een luxe leven.

Nadat de documentaire vorige week woensdag op Netflix verscheen, bleek het Tinder-account van de oplichter nog steeds actief. Inmiddels is hij van het netwerk verbannen, meldt een woordvoerder aan Variety. "We hebben een intern onderzoek opgezet en kunnen nu bevestigen dat Simon Leviev niet langer op Tinder actief is onder een van zijn bekende schuilnamen."

Vrijdag zou Leviev op Instagram hebben gezegd dat hij binnenkort met zijn kant van het verhaal komt. Het account, met meer dan 200.000 volgers, zou daarna zijn gesloten. Het is niet bekend of hij dat zelf heeft gedaan en of hij inmiddels terug is onder een ander alias.

Op Netflix is The Tinder Swindler inmiddels een hit. In verschillende landen staat de documentaire in de door Netflix opgestelde top 10-lijstjes. Ook in Nederland is hij inmiddels in de top 3 te vinden.