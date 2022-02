Elon Musk helpt Tonga in de Stille Oceaan weer online te krijgen via de satellieten van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Bij een vulkaanuitbarsting vorige maand is een cruciale zeekabel naar de eilandengroep gebroken, waardoor er amper internet beschikbaar is.

"Een team van SpaceX is nu in Fiji om een Starlink-grondstation te bouwen dat Tonga opnieuw met de wereld moet verbinden", schreef de procureur-generaal van Fiji Aiyaz Sayed-Khaiym op Twitter.

SpaceX ontwikkelt met Starlink een breedbandinternetsysteem van twaalfduizend satellieten om (normaal gesproken) betalende klanten van over de hele wereld van snel internet te voorzien. Dit moet met name uitkomst bieden in gebieden waar op dit moment nauwelijks internetverbindingen zijn.

Musk schreef in januari al op Twitter dat Starlink Tonga wellicht kon helpen. Het is niet duidelijk wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en wanneer de eilandengroep weer verbonden is met het internet. Volgens Sayed-Khaiym zou het grondstation in Fiji zes maanden lang in gebruik worden genomen.

De onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai barstte op 15 januari uit. Daarna overspoelde een tsunami delen van Tonga. Daarbij kwamen drie mensen om het leven.