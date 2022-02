Werknemers bij Nederlandse techbedrijven worden systematisch benaderd door geheime diensten uit China en Rusland. Zij proberen via nepaccounts op LinkedIn bedrijfsgeheimen te stelen. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) slaat alarm, meldt het FD maandag.

De spionnen doen zich voor als wetenschappers, technici, consultants of recruiters. De infiltranten benaderen werknemers van verschillende bedrijven via een berichtje op LinkedIn. Ze proberen eerst hun vertrouwen te winnen om vervolgens na enkele weken via chantage en omkoping gevoelige informatie los te peuteren. De spionnen benaderen vooral mensen die toegang hebben tot bijzondere technologische kennis.

Spionage via LinkedIn is geen nieuw fenomeen: het gebeurt al jaren in allerlei landen. Volgens de krant nemen de Russische en Chinese infiltratiepogingen echter dusdanige vormen aan dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) nu alarm slaat. De geheime dienst zou later deze week starten met een waarschuwingscampagne om werknemers bewust te maken van de gevaren.

Uit onderzoek van de AIVD blijkt dat de landen systematisch te werk gaan. "Sociale netwerken als LinkedIn of Instagram worden continu gekopieerd en opgeslagen in databases. Die analyseren ze om doelwitten in het vizier te krijgen", zegt AIVD-chef Erik Akerboom tegen het FD.

LinkedIn zegt in een reactie tegen de krant dat het "actief zoekt naar signalen van door een staat gesponsorde activiteiten". Het aanmaken van een nepaccount is een schending van de servicevoorwaarden, zegt een woordvoerder.