Hogescholen en universiteiten blijven in bepaalde situaties gebruikmaken van software waarmee gecontroleerd kan worden of een student spiekt tijdens een tentamen op afstand. Dat heeft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vrijdag geantwoord op vragen van Kamerleden Lisa Westerveld en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks).

Enige tijd geleden bleek dat hackers in staat waren via de software Proctorio mee te gluren bij tienduizenden studenten die de software gebruikten. Maar minister Dijkgraaf is niet van plan ervoor te zorgen dat die software veiliger wordt. "De onderwijsinstellingen dienen hierover in gesprek te gaan met de softwareleverancier, zodat de software beter beveiligd wordt", aldus de minister.

Het inzetten van antispieksoftware (ook wel proctoring software genoemd) kan een oplossing bieden aan studenten die niet naar een onderwijsinstelling kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn studenten met een functiebeperking, maar ook studenten met een kwetsbare gezondheid, mantelzorgers, topsporters en studenten die in quarantaine zitten.

Op dit moment maken onderwijsinstellingen daarvoor gebruik van software zoals Proctorio, ProctorExam en ProctorU. Uit navraag door koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) is gebleken dat negen universiteiten op enig moment de software Proctorio hebben gebruikt. Volgens de Vereniging Hogescholen (VH) maakt ongeveer de helft van de hogescholen gebruik van antispieksoftware.

Onderwijsinstellingen en commerciële softwarefabrikanten moeten zich houden aan privacywetgeving en zijn verantwoordelijk voor de privacy van studenten en medewerkers, aldus de minister. Daar krijgen onderwijsinstellingen ondersteuning bij van de vereniging van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen SURF. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van privacyregelgeving.