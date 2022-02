Het Amerikaanse mediabedrijf News Corp is slachtoffer geworden van een cyberaanval. De aanval, die op 20 januari werd ontdekt, trof een aantal publicaties en bedrijfseenheden, waaronder The Wall Street Journal en het moederbedrijf Dow Jones, de New York Post, de nieuwsactiviteiten van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en het hoofdkantoor van News Corp. Dat staat in een e-mail die het bedrijf vrijdag naar het personeel stuurde.

"Beveiligingsdeskundigen die de aanval hebben onderzocht, denken dat de personen achter deze cyberaanval een link met China hebben en dat ze waarschijnlijk betrokken zijn bij spionageactiviteiten om informatie te verzamelen die in het belang zouden zijn van China", verklaart David Wong van cybersecuritybedrijf Mandiant. De FBI is ook van de aanval op de hoogte gesteld.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington heeft alle beschuldigingen aan het adres van China ontkend. Volgens de woordvoerder is "het identificeren van de bron van cyberaanvallen technisch complex".

Uit een voorlopige analyse blijkt dat er wel gegevens zijn buitgemaakt bij de hack. Om welke gegevens het gaat, is nog onbekend. Volgens een bron zouden de hackers geen toegang hebben gekregen tot de computers waarop financiële gegevens en gegevens van abonnees zijn opgeslagen.

De aanvallers lijken vooral geïnteresseerd te zijn geweest in onderwerpen die in China gevoelig liggen, zoals de Oeigoerse bevolking. Verder zochten de hackers met behulp van trefwoorden ook naar e-mails, notities en nog niet gepubliceerde artikelen over Amerikaanse militaire troepenactiviteiten, Amerikaanse technologieregelgeving met betrekking tot China en artikelen over president Joe Biden, vicepresident Kamala Harris en hoge ambtenaren van het Witte Huis.

Amerikaanse autoriteiten beschuldigen hackers in China al jaren van het uitvoeren van aanvallen op Amerikaanse bedrijven en overheidsinstellingen. Journalisten zouden vaak een doelwit zijn voor hackers die namens buitenlandse regeringen inlichtingen willen verkrijgen, omdat zij met bronnen spreken die over waardevolle of gevoelige informatie kunnen beschikken.