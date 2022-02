Het platform TikTok telt op dit moment ongeveer drie miljoen Nederlandse gebruikers. Dit waren er in 2021 nog 1,7 miljoen, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Newcom naar sociale media. Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer een miljard TikTok-gebruikers, schrijft Broadcast Magazine zondag.

Het aantal gebruikers is onder meer gegroeid door een grote toestroom aan volwassenen die het platform gebruiken. "Het is al even geleden dat een platform deze stijging in zo'n korte tijd heeft meegemaakt", zegt Hans Hoekstra van Newcom tegen BM.

"Bij de groep onder de vijftien jaar oud is een punt van verzadiging bereikt. Daar zit de groei niet meer. Die zit nu voor een groot deel bij twintigers, maar er is ook een flinke groei gaande bij dertigers en in de groep veertigplus."

Doordat meer volwassenen TikTok hebben ontdekt verandert de content mee, constateert Joey Scheufler, eigenaar van Prappers Media Group en producent van Morgen Voor Jou, een nieuwe dagelijkse soap op TikTok. "Je ziet dat het platform volwassen aan het worden is. Gebruikers worden ouder en hebben behoefte aan andere content. Die hoeven de dansjes en het playbacken van de jonge generatie niet te zien."

Met drie miljoen gebruikers is TikTok bij Nederlanders niet het populairste socialemediaplatform. WhatsApp staat nog altijd bovenaan met naar schatting 12,5 miljoen Nederlandse gebruikers. Facebook staat op de tweede plaats met 10,3 miljoen Nederlanders, gevolgd door YouTube met 9,3 miljoen Nederlandse gebruikers. Deze top drie is in het afgelopen jaar niet veranderd, aldus de onderzoekers van Newcom.