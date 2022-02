Facebook-moederbedrijf Meta overweegt uit Europa te vertrekken als het concern geen data van Europese gebruikers meer mag uitwisselen met de Verenigde Staten. Die boodschap herhaalt het socialemediabedrijf in een document dat het concern heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Meta heeft al eerder gedreigd Facebook uit Europa te laten vertrekken. De Ierse autoriteiten hadden Facebook een verbod opgelegd omdat het Europees Hof van Justitie de regeling over data-uitwisseling, het zogenoemde Privacy Shield, nietig had verklaard. Persoonsgegevens zijn in de VS volgens het hof minder goed beschermd dan in Europa.

Facebook zei direct dat het stopzetten van trans-Atlantische gegevensoverdracht "een verwoestende impact kan hebben op het bedrijf". Het platform is afhankelijk van de verwerking van gebruikersgegevens om gerichte online advertenties aan te kunnen bieden.

Er wordt nu nog onderzoek gedaan door de Ierse privacywaakhond. Meta wacht daarom nog op een definitief besluit in de zaak. Dat komt vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar. Het Amerikaanse bedrijf zegt dat het "waarschijnlijk niet in staat" zal zijn om een aantal van zijn belangrijkste producten en diensten in Europa aan te blijven bieden als er geen goede oplossing komt. In dat geval zou dat kunnen betekenen dat onder meer Facebook en Instagram niet meer beschikbaar zullen zijn in Europa.

De zaak begon enkele jaren geleden met een klacht van de Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems over Facebook Ireland, het Europese hoofdkantoor van het bedrijf. Schrems had bij de Ierse autoriteit voor databescherming geklaagd over de doorgifte van persoonsgegevens aan het moederbedrijf in de VS. Hij vroeg zich af of die in de VS wel voldoende beschermd waren.