Twitter gaat de functie waarmee gebruikers een tweet als 'niet leuk' kunnen bestempelen onder een breder publiek testen, meldt het platform donderdag. Eerst werd de functie alleen getest onder een beperkt aantal iPhone-gebruikers, maar wordt de test uitgebreid naar willekeurige Android- en browsergebruikers.

De test met de vind-ik-niet-leukknop werd afgelopen juli aangekondigd. "We willen meer inzicht krijgen in de soorten reacties die mensen relevant vinden tijdens een gesprek, zodat we kunnen werken aan manieren om daar meer van te laten zien", zegt Twitter over het doel van de functie. Inmiddels heeft het platform genoeg informatie verzameld om de test uit te breiden naar een groter publiek.

Behalve dat meer gebruikers de functie kunnen testen, verandert er niets aan de manier waarop de knop wordt getest. Twitter schrijft dat sommige mensen een duimpje zien, terwijl anderen kunnen kiezen uit een pijl omhoog en een pijl omlaag. Daarmee kunnen ze laten weten of ze een tweet leuk vinden of niet.

Op dit moment veranderen de stemmen nog niets aan de volgorde waarin gebruikers tweets te zien krijgen. Ook zijn de duimpjes nog niet door de schrijver van de tweet te bekijken.