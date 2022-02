Toetsenmaker Cito waarschuwt middelbare scholen dat er mogelijk via sociale media gefraudeerd wordt bij kijk- en luistertoetsen voor havo en vwo. Dat schrijft Dagblad van het Noorden vrijdag.

De toetsen Frans, Duits en Engels worden met antwoorden te koop aangeboden via TikTok en andere sociale media.

Omdat er geen vast afnamemoment is afgesproken, hebben sommige scholen de kijk- en luistertoetsen al nabesproken. Het Cito raadt wel aan de toetsen binnen twee weken te maken.

Tijdens de nabesprekingen van de toetsen hebben verschillende leerlingen foto's gemaakt van de toetsen en die vervolgens online te koop aangeboden. In een geval bood een leerling de antwoorden van een luistertoets aan voor 5 euro.

Het Cito zegt dat er meerdere meldingen zijn geweest over verdacht hoge scores. Daarbij is sprake van toetsen waarbij de leerling nul antwoorden fout had, terwijl de docenten dit niet hadden verwacht. Toen de toetsenmaker onderzoek deed naar de meldingen, kwam het instituut de toetsen met de antwoorden tegen op TikTok.

Het Cito vraagt docenten via een mail om extra op te letten tijdens de nabesprekingen en de toetsen na afloop weer in te nemen.