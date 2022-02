Facebook-moederbedrijf Meta maakte woensdag bekend dat het platform voor het eerst sinds zijn oprichting minder dagelijkse gebruikers heeft dan in het voorgaande kwartaal. Vervolgens verloor het bedrijf een kwart van zijn waarde op de beurs. Dit is er precies aan de hand.

Facebook meldde in een presentatie van de cijfers dat het sociale medium in het vierde kwartaal van vorig jaar 1,929 miljard dagelijkse gebruikers had. Dat zijn er een miljoen minder dan in het derde kwartaal, toen het nog om 1,930 miljard dagelijkse gebruikers ging.

Het was overigens niet het enige teleurstellende resultaat. Het bedrijf liet woensdag weten voor het eerste kwartaal op een totale omzet van 27 tot 29 miljard dollar (bijna 24 tot 26 miljard euro) te rekenen. Dat is 3 tot 11 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, maar investeerders hadden op een hogere omzet gerekend.

Minder omzet door populariteit TikTok en afgenomen advertentie-inkomsten

Volgens Meta valt de omzet tegen door de toegenomen concurrentie van TikTok. Daarnaast verwacht het bedrijf de komende tijd minder inkomsten uit advertenties door de aanhoudend hoge inflatie.

Ook heeft het volgens Meta te maken met het feit dat Apple zijn gebruikersvoorwaarden voor mobiele apps heeft aangepast. Gebruikers kunnen tegenwoordig instellen dat ze niet willen dat apps hun online activiteiten bijhouden. Het verdienmodel van Meta staat hierdoor onder druk: adverteerders willen graag gerichte doelgroepen benaderen.

De teleurstellende resultaten zorgden ervoor dat het bedrijf hard onderuitging op de beurs:

Meta is donderdag na de opening van de aandelenbeurzen in New York ruim 230 miljard dollar aan beurswaarde kwijtgeraakt. Dat is een daling van ruim 25 procent.

Volgens persbureau Bloomberg was het in dollars de grootste waardedaling binnen een dag in de Amerikaanse beursgeschiedenis.

In juli 2018 maakte Meta, destijds nog onder de naam Facebook, voor het laatst zo'n grote val op de beurs. Toen werd het bedrijf binnen een dag 19 procent minder waard. Ook destijds maakte Meta bekend minder omzet te draaien dan verwacht, omdat het bedrijf last had van de verspreiding van nepnieuws en datalekken.

Ook Zuckerberg is geld verloren

De tegenvallende resultaten had niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. Ook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg voelt de koersval in zijn portemonnee.

De topman heeft bijna 13 procent van de aandelen van het bedrijf in handen. Hij verloor donderdag 29 miljard dollar, doordat deze een stuk minder waard werden. Geschat wordt dat hij een totaal vermogen van 114,4 miljard dollar heeft.

Ondanks de huidige problemen behaalde Meta vorig jaar een winst van 34 miljard euro, een toename van 37 procent. Het is dus afwachten hoe het bedrijf het komende jaar zal presteren.