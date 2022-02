Het opslagbedrijf EVOS is afgelopen week geraakt door een cyberaanval. Dit betekende dat het bedrijf op meerdere plekken geen olie kon leveren. Het komt steeds vaker voor dat bedrijven leveringsproblemen ondervinden nadat ze slachtoffer worden van cyberaanvallen. NU.nl heeft nog drie voorbeelden op een rijtje gezet.

Kaasschappen leeg door hack bij toeleverancier

In april 2021 waren de kaasschappen bij supermarktketen Albert Heijn tijdelijk opvallend leeg. Toeleverancier Bakker Logistiek was namelijk gehackt, waardoor het bedrijf geen voorverpakte kazen en andere versproducten meer kon leveren. De daders hadden de computersystemen van het bedrijf platgelegd met gijzelsoftware, waardoor de werknemers van Bakker Logistiek niet meer bij de automatiseringssystemen konden komen.

Het probleem kon uiteindelijk worden opgelost met de hulp van "een extern bedrijf". De technische details van de hack zijn nooit bekendgemaakt. Bakker Logistiek had wel aangifte gedaan bij de politie. Nadat de systemen weer toegankelijk waren, kon de toeleverancier een dag later weer producten leveren.

Lege kaasschappen bij de Albert Heijn Lege kaasschappen bij de Albert Heijn Foto: NU.nl

Klanten MediaMarkt konden door hack geen pakketjes ophalen

Nu gaan we van supermarkten naar elektronicazaken. Vorig jaar werd MediaMarkt het slachtoffer van een cyberaanval, die verschillende vestigingen trof. In Nederland, Duitsland en België konden klanten tijdelijk geen pakketjes ophalen of retourneren, omdat de server van de elektronicaketen was geïnfecteerd met gijzelsoftware door hackergroep Hive. De winkels zelf waren wel open.

Volgens RTL Nieuws had Hive mogelijk duizenden computers en servers van MediaMarkt gegijzeld. Op de computers viel te lezen dat het netwerk was gehackt en dat de data waren versleuteld. De criminelen zouden 43 miljoen euro in bitcoin hebben gevraagd voor het vrijgeven van de servers. MediaMarkt heeft nooit bevestigd of het heeft onderhandeld met de hackers. Twee dagen na de hack konden klanten weer pakketjes brengen en ophalen in de winkels. Volgens de elektronicaketen waren er geen klantgegevens gestolen.

Miljoenen Amerikanen zonder olie na aanval op oliepijplijnbedrijf

Ook Amerika is bekend met cyberaanvallen op bedrijven die olie leveren. In mei vorig jaar werden de IT-systemen van Colonial Pipeline, de grootste uitbater van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten, gehackt. Colonial overziet een 9.000 kilometer lang pijpnetwerk dat diesel, kerosine en andere olieproducten vervoert. De olie is afkomstig uit de zuidelijke staten aan de Golf van Mexico en wordt van daaruit vervoerd naar de rest van de Verenigde Staten.

Door de hack lagen alle werkzaamheden vier dagen stil en kon het bedrijf geen olie vervoeren door zijn pijpleidingen. De leveringsproblemen leidden ertoe dat veel Amerikanen benzine gingen hamsteren en dat tankstations niet aan de vraag konden voldoen.

Amerikanen hamsteren benzine bij tankstations Amerikanen hamsteren benzine bij tankstations Foto: AFP

Uiteindelijk bleek hackergroep DarkSide achter de aanval te zitten. DarkSide gijzelde de systemen met hun kwaadaardige software en wilde losgeld. Naar verluidt heeft Colonial Pipeline 5 miljoen dollar (ongeveer 4,1 miljoen euro) betaald.

Wat bijzonder is, is dat DarkSide zijn excuses had aangeboden voor de hack. "Ons doel is om geld te verdienen, niet om problemen voor de samenleving te creëren. Vanaf vandaag controleren we elk bedrijf dat onze partners willen versleutelen, om sociale gevolgen in de toekomst te vermijden", had DarkSide volgens VICE op zijn site op het darkweb geschreven.

Niet lang nadat DarkSide door het stof ging, werd de groep zelf gehackt. De hackers hadden geen toegang meer tot bepaalde servers, waardoor ze niet meer bij hun website op het darkweb en buitgemaakt losgeld kunnen komen.