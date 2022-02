Facebook-moederbedrijf Meta moet 1,5 miljoen pond (ruim 1,7 miljoen euro) betalen aan de Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority (CMA). Het bedrijf heeft opnieuw de opgelegde regels rondom het onderzoek naar de overname van filmpjesdienst GIPHY overtreden, stelt de toezichthouder vrijdag.

Meta kocht GIPHY in mei vorig jaar voor ruim 340 miljoen euro, maar de CMA stelde dat de overname concurrentie op de online advertentiemarkt zou schaden.

De waakhond gaf Meta de opdracht ervoor te zorgen dat GIPHY een afzonderlijk bedrijf bleef dat niet verder samengevoegd zou worden met de andere diensten van het sociale medium. Facebook moest regelmatig rapporteren hoe het aan die eisen voldeed.

De CMA stelt nu dat Meta in zijn rapportages niet alle vereiste informatie heeft gegeven. Het techbedrijf heeft nagelaten te vertellen dat drie belangrijke medewerkers zijn ontslagen en vervangen door nieuw personeel.

"Meta heeft ons niet van tevoren op de hoogte gesteld van belangrijke wijzigingen in hun personeel, terwijl ze wisten dat ze dit wettelijk verplicht waren. Het is niet de eerste keer dat dit is gebeurd", zegt Joel Bamford, die bij de CMA verantwoordelijk is voor het beoordelen van fusies en overnames.

Vorig jaar legde de CMA Meta al een boete van ruim 50 miljoen pond op. Ook toen had het bedrijf informatie niet doorgegeven aan de waakhond, ondanks meerdere waarschuwingen en twee verloren juridische procedures.