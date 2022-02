Datingsapps in Nederland die gebruikmaken van betaalsystemen van andere partijen dan dat van Apple, moeten hierover voortaan 27 procent commissie aan de techgigant betalen. Dat is iets minder dan het tarief van 30 procent dat het bedrijf normaal gesproken vraagt.

De beslissing volgt op een uitspraak van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Nederlandse toezichthouder eiste dat Apple meerdere betalingsmethoden toelaat voor datingapps zoals Tinder, Lexa, Bumble en Happn.

Ontwikkelaars die geld verdienen met hun apps in de App Store, moeten hierover een bepaald bedrag afstaan aan Apple. Bij bedrijven die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen, ligt dat percentage op 30 procent. Voor datingapps in Nederland wordt dit verlaagd naar 27 procent.

De ACM had vorig jaar al bepaald dat het voor datingapps niet alleen mogelijk moet zijn om gebruik te maken van de betaalsystemen van Apple, maar ook van betaalsystemen van andere partijen. Bovendien moet het voor die apps ook mogelijk zijn binnen hun app naar alternatieve betaalmogelijkheden te verwijzen.

De techgigant kreeg daarvoor een deadline opgelegd die in januari afliep. Apple liet toen weten de regels te hebben aangepast en daarmee aan de eisen van de ACM te hebben voldaan, ook al ging het bedrijf in beroep tegen de uitspraak.

De ACM bepaalde echter dat de wijzigingen niet voldoende waren en legde de maker van de iPhone een boete van 5 miljoen euro op. Dat bedrag loopt op: elke week dat het beleid niet aan de eisen voldoet, komt er nog eens 5 miljoen euro bij, tot een maximum van 50 miljoen euro.

Apple ligt al langer en in meerdere landen onder vuur om zijn beleid rondom de App Store. Daarbij gaat het vooral om de commissie die het bedrijf verlangt van tussen de 15 en 30 procent en de eis dat het betalingssysteem van Apple wordt gebruikt. De uitspraak van de ACM ging alleen over datingapps, omdat die hadden geklaagd.