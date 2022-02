Een massage of knipbeurt aan huis of op kantoor laten bezorgen en de nieuwe app van Flitsmeister is speciaal voor vrachtwagenchauffeurs. Dit zijn de apps van de week.

GetEase

We zijn inmiddels gewend dat er naast pakketjes en autoritten ook kleine boodschappen bij ons thuis worden bezorgd. Met de app GetEase komen daar diensten bij, zoals een massage, knipbeurt of iemand die je huis komt organiseren.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een dienst te laten bezorgen op kantoor of in een hotel. Daarvoor wordt een tijdslot ingepland. Het is dus niet zo dat er binnen een kwartiertje een masseur op je stoep staat als je nek stijf voelt.

De app is op dit moment alleen nog in Amsterdam te gebruiken. Later worden meer steden toegevoegd. Deze uitrol is traag, omdat GetEase de aanbieders van diensten met de hand selecteert.

Download GetEase voor Android of iOS (gratis).

Truckmeister

Flitsmeister is een van de populairste navigatieapps in Nederland. De makers daarvan hebben nu Truckmeister uitgebracht, speciaal voor vrachtwagenchauffeurs.

Truckmeister is vergelijkbaar met Flitsmeister, maar heeft een aantal extra functies die handig zijn als je dagelijks een vrachtwagen bestuurt. Zo is het mogelijk om het gewicht en de afmetingen van de vrachtwagen toe te voegen. Rij je niet altijd in hetzelfde voertuig, dan zijn er profielen van verschillende vrachtwagens op te slaan.

De app biedt tijdens het rijden grotere knoppen en teksten, zodat alles goed te lezen blijft. Op het scherm zijn tevens de aangepaste maximumsnelheden te zien voor vrachtwagens. Daarnaast vind je in de app waar je nog kunt parkeren.

Met Truckmeister is het voor een opdrachtgever of bedrijf mogelijk om je rit te volgen, mits je hen toevoegt. Er kunnen dan ook berichten naar je worden gestuurd. In verband met de veiligheid worden deze berichten voorgelezen.

Download Truckmeister voor Android of iOS (gratis).

Please, Touch The Artwork

In musea mag je nooit de kunstwerken aanraken, hoe graag je dat ook zou willen. De nieuwe game Please, Touch The Artwork stelt de vraag: wat als je de kunstwerken wel aanraakt?

Geïnspireerd door kunstbeweging De Stijl heeft de Belg Thomas Waterzooi meer dan 150 puzzels gemaakt waarin je lijnen en kleuren in verschillende kunstwerken aanpast door ze aan te raken.

De puzzels zijn onderverdeeld in drie secties. Met De Stijl moet je schilderijen namaken door lijnen en kleuren op de juiste plek te krijgen. Met Boogie Woogie is het je doel om binnen de lijnen geliefden Boogie en Woogie bij elkaar te krijgen. Met New York City moet je alle letters in het schilderij verzamelen door via de lijnen te bewegen.

Tussen het puzzelen door wordt er een verhaal verteld. Zo leer je onder andere over de geschiedenis van bekende schilders. De hele game is in het Nederlands te spelen.

Download Please, Touch the Artwork voor Android of iOS (4,99 euro)