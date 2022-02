Welke virusscanner is de beste? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veilig internetten is belangrijk. Zonder goede beveiliging loop je veel risico's. Je pc kan besmet raken met een virus, waardoor je je bestanden kwijtraakt. Of cybercriminelen kunnen op je pc meekijken en je inloggegevens stelen. Helaas is het niet mogelijk om alle risico's uit te sluiten. Maar met een goede virusscanner is de kans wel een stuk kleiner dat het jou overkomt.

De Consumentenbond test betaalde en gratis virusscanners op onder meer bescherming, gebruiksgemak en computervertraging. Er zijn in totaal 24 virusscanners getest.

Bitdefender komt als Beste uit de Test. De gratis virusscanner van Kaspersky is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bitdefender Internet Security (2022)

Bitdefender biedt uitstekende bescherming tegen malware (kwaadaardige software, zoals virussen en gijzelsoftware) en phishing (valse websites, zoals een kopie van je banksite om je (betaal)gegevens te onderscheppen). Het programma is gebruiksvriendelijk en vertraagt je computer niet of nauwelijks.

Bitdefender beschermt beter dan de ingebouwde virusscanner van Windows (Microsoft Defender). De laatstgenoemde virusscanner biedt namelijk geen bescherming tegen phishing.

De bescherming is nog net iets beter dan die van bijvoorbeeld de gratis Beste Koop. Bitdefender heeft net als de meeste betaalde virusscanners ook enkele extra's, zoals een VPN-dienst. Maar het is maar de vraag of je die gebruikt. En voor die extra's zijn bovendien vaak betere of gratis alternatieven.

Het grootste voordeel ten opzichte van de Beste Koop is dat je geen last hebt van reclame.

Beste Koop: Kaspersky Security Cloud - Free (2022)

Dit pakket van Kaspersky scoort het hoogste van alle geteste gratis virusscanners. Hij is daarmee de Beste Koop. Dat klinkt misschien wat raar, want je hoeft niets te kopen. Maar dit betekent dat de prijs-kwaliteitverhouding het beste is.

De bescherming scheelt niet veel met die van Bitdefender en is goed. De software is ook gebruiksvriendelijk en vertraagt je computer niet of nauwelijks.

Een nadeel is de reclame. Kaspersky probeert je over te halen om de betaalde variant aan te schaffen. Wel valt de mate waarin je wordt lastiggevallen bij Kaspersky erg mee ten opzichte van andere gratis virusscanners.

Het kan zijn dat je Kaspersky kent uit het nieuws. In het verleden werd beweerd dat dit bedrijf banden zou hebben met Russische geheime diensten. Dit is nooit aangetoond en is geen overtuigende reden om software van Kaspersky te vermijden.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.