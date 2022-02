Mensen van wie het groene vinkje in de CoronaCheck-app verloopt, ontvangen hierover informatie in de app zelf. Ze krijgen de waarschuwing te zien als ze de app openen, meldt het ministerie van Volksgezondheid donderdag.

Het ministerie raadt mensen aan om regelmatig de app te openen om te zien of hun vinkje binnenkort komt te vervallen. Zo kunnen ze voorkomen dat ze bijvoorbeeld geen toegang krijgen tot een restaurant.

Door nieuwe regels raken vrijdag naar schatting ruim een half miljoen mensen hun groene vinkje kwijt. Zij moeten zich dus laten testen als ze bijvoorbeeld naar een horecazaak of de bioscoop willen of een vliegreis willen maken.

De situatie treft vooral mensen die nog geen boosterprik hebben gehad. Het toegangsbewijs was in eerste instantie onbeperkt geldig na vaccinatie, maar dat is veranderd. Het bewijs is nu nog 270 dagen geldig na de tweede prik. Wie is hersteld van corona krijgt nog 180 dagen een groen vinkje in de CoronaCheck-app. Na de boosterprik is het vinkje vooralsnog onbeperkt geldig.