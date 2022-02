Nintendo denkt nog minder Switch-consoles te kunnen verkopen door het aanhoudende chiptekort. Het Japanse bedrijf verlaagde voor de tweede keer in korte tijd zijn verkoopprognose voor de spelcomputer.

Nintendo verwacht dit boekjaar ongeveer 23 miljoen exemplaren van de console te verkopen. Eerder rekende de onderneming nog op 24 miljoen verkochte apparaten en tot begin november dacht Nintendo nog 25,5 miljoen exemplaren te verkopen.

Het bedrijf lijkt vooral moeite te hebben met het opvoeren van de productie van zijn nieuwe oled-Switch. Dat model heeft onder meer een verbeterd scherm en kwam in het najaar op de markt. Het viel de laatste tijd al op dat de console soms amper verkrijgbaar was bij winkels. Waarschijnlijk had Nintendo er wel meer willen leveren, maar lukte dat niet.

Fabrikanten van spelcomputers worstelen al sinds het begin van de coronapandemie met de leveringen van chips. Dat komt ook doordat de vraag naar consoles flink is toegenomen. Tijdens de lockdowns overal ter wereld zaten veel mensen thuis. Veel mensen kochten een spelcomputer voor vermaak.

Ondanks het chiptekort van de afgelopen twee jaar heeft Nintendo in de afgelopen vijf jaar anderhalf miljoen exemplaren van de Switch verkocht in de Benelux. Daarmee overtreft de console het verkooprecord van de Wii.