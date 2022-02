Opslagbedrijf EVOS kampt met problemen in de haven van Terneuzen na een cyberaanval. Het laden en lossen van olie loopt vertraging op, zegt een woordvoerder van het bedrijf donderdag in reactie op vragen van NU.nl.

De IT-systemen van verschillende havenbedrijven werden afgelopen weekend aangevallen. Onder meer de oliegiganten Oiltanking en Mabanaft in Duitsland zijn getroffen. Meerdere Duitse tankstations zijn overgestapt op alternatieve leveranciers omdat systemen platliggen waardoor leveringen niet mogelijk zijn.

De cyberaanval heeft ook gevolgen in Nederland. De woordvoerder van EVOS meldt een "onderbreking in de IT-systemen" in Terneuzen, waardoor vertraging ontstaat bij het laden en lossen van olie. Volgens EVOS zijn alle Nederlandse olieterminals nog wel in gebruik en kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Volgens MarketScreener en verschillende andere media zou EVOS ook problemen ondervinden in de haven van Amsterdam, maar dat wordt door de woordvoerder ontkend. Ook een zegspersoon van de Amsterdamse haven laat weten dat er geen terminals zijn geraakt door een cyberaanval.