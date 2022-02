De website coronatest.nl kampte donderdagochtend enige tijd met een storing. Daardoor was het niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken of de uitslag van een test in te zien. De problemen zijn inmiddels voorbij, meldt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR.

De problemen ontstonden rond 5.00 uur. Mensen die probeerden een testuitslag te bekijken of een afspraak voor een coronatest te maken, kregen op de website een foutmelding te zien. Ook was het niet mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Inmiddels lukt dat weer.

Een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR bevestigde dat er sprake was van een storing. Wat de oorzaak van de problemen was, is niet bekend. De website kampt wel vaker met storingen. "Alle processen zijn weer in de lucht, we overleggen nu met de leverancier wat de oorzaak was", aldus de woordvoerder.