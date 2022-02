Het systeem van pop-ups waarmee veel Europese websites toestemming vragen voor het plaatsen van cookies is illegaal, heeft de Belgische privacywaakhond ADP woensdag geoordeeld in een zaak tegen adverteerdersbranchevereniging IAB Europe. Het vonnis is inmiddels overgenomen door andere Europese toezichthouders.

Het systeem met de pop-ups werd door IAB Europe bedacht om binnen de regels van de Europese privacywetgeving uit 2018 te blijven. Volgens ADP voldoet de huidige praktijk daar niet aan.

Als internetgebruikers toestemming geven voor het plaatsen van cookies worden ze vaak uitgebreid gevolgd en worden hun gegevens verkocht. "De meeste mensen weten dat niet", aldus Hielke Hijmans van de Belgische toezichthouder.

Hij bepaalde dat IAB Europe een boete van 250.000 euro moet betalen en dat alle data die met het systeem zijn binnengeharkt moeten worden vernietigd. Ook moet IAB Europe binnen twee maanden met een plan komen om het systeem te verbeteren.

De zaak kan grote gevolgen hebben voor veel bedrijven die advertenties verkopen en gegevens verzamelen. Volgens de Ierse organisatie Council for Civil Liberties, een van de partijen die hadden geklaagd over het systeem, wordt het IAB-systeem gebruikt op 80 procent van de Europese websites. De organisatie stelt verder dat meer dan duizend bedrijven nu gegevens moeten vernietigen, waaronder grote partijen als Google, Microsoft en Amazon.

IAB Europe vindt dat de uitspraak onjuist is omdat de branchevereniging de data niet controleert. De organisatie zegt zijn juridische opties te bekijken. Tegelijkertijd laat IAB Europe weten ernaar uit te kijken om met ADP te werken aan een manier waarop het systeem wel binnen de regels past.