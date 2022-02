Dertienhonderd klanten van Budget Energie hebben woensdag per abuis de persoonsgegevens van derden kunnen inzien.

Volgens Budget Energie hadden honderden klanten een verkeerde inloglink in hun mail ontvangen na een IT-update. Daarmee konden die klanten gegevens van derden inzien. Het ging onder andere om strikt persoonlijke informatie als telefoonnummers en bankgegevens.

Budget Energie heeft, nadat het de fout had ontdekt, de IT-update direct onklaar gemaakt. Het bedrijf zegt de fout te betreuren en heeft de klanten op de hoogte gesteld en excuses aangeboden. Ook wordt melding van het voorval gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het is niet de eerste keer dat Budget Energie met een datalek kampt. In 2019 was dat ook al eens het geval.